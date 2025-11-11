Trump pede à Suprema Corte dos EUA anulação de condenação por abuso sexual e difamação de E. Jean Carroll

Publicada em 11/11/2025 às 09h16
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pediu à Suprema Corte americana na segunda-feira (10), que anule sua condenação por abuso sexual e difamação da jornalista e escritora E. Jean Carroll, segundo documentos judiciais vistos pela agência de notícias Associated Press.
Trump foi condenado em 2023 por abuso sexual contra Carroll em uma loja de departamentos de Manhattan, em meados da década de 1990, e também por a difamar posteriormente. A defesa do presidente nega as acusações. (Leia mais abaixo)
Em um extenso documento apresentado à Suprema Corte, a defesa de Trump argumentou que as alegações que levaram ao veredito contra o presidente foram “sustentadas por uma série de decisões processuais indefensáveis” que permitiram aos advogados de Carroll apresentar “provas de caráter altamente inflamadas” contra ele.
Carroll —colunista de conselhos por muitos anos e ex-apresentadora de talk show— testemunhou, no julgamento de 2023, que Trump transformou um encontro amistoso, na primavera de 1996, em um ataque violento no provador da loja de luxo Bergdorf Goodman, localizada em frente à Trump Tower.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!