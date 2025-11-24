Trump e europeus falam em progresso em negociações por paz na Ucrânia

Publicada em 24/11/2025 às 10h13
EUA trabalharam com europeus em nova proposta para finalizar conflito após rodada de tratativas em Genebra no final de semana, porém não deu mais detalhes. Aliados europeus pediram respeito à soberania ucraniana.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, indicou nesta segunda-feira (24) que um "grande progresso" foi feito nas negociações pelo fim da guerra na Ucrânia ocorridas em Genebra no fim de semana. Diversos líderes europeus também foram na mesma linha, após as tratativas terem gerado mudanças no plano de paz.
“Será realmente possível que grandes progressos estejam sendo feitos nas negociações de paz entre Rússia e Ucrânia??? Não acredite até ver, mas algo bom talvez esteja acontecendo. DEUS ABENÇOE OS ESTADOS UNIDOS!”, escreveu Trump em publicação na rede social Truth Social.
O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, celebrou que "passos importantes" foram dados em uma reunião com autoridades dos EUA no fim de semana e disse ter sido possível discutir "pontos extremamente delicados", porém afirmou que ainda há muito por fazer para acabar com a guerra.
Em discurso por videoconferência ao parlamento da Suécia nesta segunda-feira (24), Zelensky afirmou que este é “um momento crítico” e que ceder territórios é o principal problema atualmente. Para encerrar a guerra, a Rússia exige anexar a região de Donbass, ao leste da Ucrânia e que inclui os estados de Donetsk e Luhansk.
"Putin quer o reconhecimento legal do que roubou, quer quebrar o princípio de integridade territorial e soberania. Esse é o principal problema. Todos vocês entendem o que isso significa", disse Zelensky. Segundo o líder ucraniano, isso seria "muito perigoso" porque abriria um precedente para os russos.
O secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, afirmou que houve um "progresso tremendo" nas negociações com a Ucrânia e deixou claro que a proposta de paz de 28 pontos sugerida pelos EUA é um “documento vivo e em evolução”, e conversas acerca do plano continuarão fora de Genebra. Um comunicado da Casa Branca afirmou que "como resultado das discussões, as partes elaboraram uma estrutura de paz atualizada e aprimorada", porém sem dar mais detalhes.
A rodada de negociações no fim de semana foi provocada pelo plano de paz americano e um ultimato de Trump para que Zelensky o aceite até quinta-feira (27). A proposta original dos EUA, vazada semana passada, continha termos favoráveis à Rússia, segundo especialistas, como o reconhecimento oficial dos territórios ucranianos controlados por tropas russas como pertencentes à Rússia, e a limitação do tamanho do exército ucraniano.
Os aliados europeus apresentaram uma contraproposta, de 24 pontos, que reduziria algumas das concessões territoriais e manteria a capacidade da Ucrânia se defender de um novo ataque. A Alemanha disse hoje que a proibição de entrada da Ucrânia na Otan foi removida do plano original.
