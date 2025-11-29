Trump diz para companhias aéreas considerarem espaço aéreo da Venezuela fechado
Por Jorge Fofano, g1
Publicada em 29/11/2025 às 10h10
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse neste sábado (29) para que companhias aéreas considerem o espaço aéreo acima e ao redor da Venezuela fechado, aumentando a tensão para uma ação iminente dos EUA contra o país.

O comentário feito na rede Truth Social, da qual Trump é dono, também foi destinado a "pilotos, narcotraficantes e traficantes de pessoas". Veja a íntegra:

"A todas as companhias aéreas, pilotos, traficantes de drogas e traficantes de pessoas: considerem o espaço aéreo acima e ao redor da Venezuela totalmente fechado. Obrigado a todos pela atenção a este assunto".

No dia 21 de novembro, o governo Trump emitiu alerta para que as companhias aéreas "exercessem cautela" e evitassem sobrevoar o espaço aéreo venezuelano. Porém, o uso da expressão "espaço aéreo fechado" usada por Trump hoje não havia aparecido naquele primeiro momento.

O comunicado da Administração Federal de Aviação (FAA, na sigla em inglês) dos EUA citou o "agravamento da situação de segurança e o aumento da atividade militar na Venezuela e arredores" e afirmou que as ameaças podem representar riscos para aeronaves em todas as altitudes.

A recomendação levou várias companhias aéreas a suspender voos que cruzavam o território venezuelano ou que tinham o país como destino.

