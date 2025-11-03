Trump diz acreditar que os dias de Maduro como presidente

Publicada em 03/11/2025 às 15h16
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou no domingo (2) acreditar que os dias de Nicolás Maduro como presidente da Venezuela "estão contados". A declaração aconteceu durante uma entrevista à TV americana "CBS".
O trecho da entrevista foi divulgado no perfil do governo dos Estados Unidos no X. A repórter pergunta: "será que os dias de Maduro como presidente estão contados?". Trump responde que "diria que sim, acho que sim".
Ação de Trump na Venezuela pode ser catastrófica, diz especialista
Em seguida, ele é questionado sobre a veracidade de possíveis ataques terrestres na Venezuela e o presidente dos EUA responde que não diria nem que sim nem que não. Ela então pergunta por que ele faria isso e Trump responde: "porque eu não falaria para uma repórter o que eu atacaria".
