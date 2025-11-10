ALIADOS POLÍTICOS

Trump concede perdão a Rudy Giuliani e outros aliados que tentaram reverter resultado da eleição de 2020

"Nenhum Maga será deixado para trás", reafirmou advogado do Departamento da Justiça. Giuliani foi pivô da investida para contestar o pleito, que Trump afirma repetidamente, porém sem apresentar provas, ter sido roubado