Trump chama de

Publicada em 14/11/2025 às 15h02
Pressionado até por sua base de apoio, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, criticou nesta sexta-feira (14) deputados de seu partido, o Republicano, que apoiaram uma petição para obrigar o governo a tornar públicos todos os documentos da investigação sobre o empresário Jeffrey Epstein.
O presidente norte-americano chamou o grupo de "fracos e tolos".
"Alguns republicanos fracos caíram em suas garras porque são ingênuos e tolos. Epstein era democrata e é problema dos democratas, não dos republicanos!", escreveu Trump em sua rede social. "Pergunte a Bill Clinton, Reid Hoffman e Larry Summers sobre Epstein, eles sabem tudo sobre ele. Não perca seu tempo com Trump. Eu tenho um país para governar!".
O grupo a que Trump se refere são os republicanos que firmaram um abaixo-assinado criado por deputados do Partido Democrata, opositor, para colocar em votação uma medida que obriga o governo dos EUA a tirar a confidencialidade de todos os arquivos que integram o processo contra Jeffrey Esptein.
Com o apoio dos deputados republicanos, os congressistas conseguiram alcançar o número mínimo de assinaturas exigidas para forçar a votação de um projeto de lei, a despeito de o presidente da Câmara convocá-la ou não.
Mas a pressão sobre Donald Trump para liberar a documentação tem crescido tanto que o presidente da Casa, Mike Johnson, também republicano, decidiu colocar a medida já em votação, segundo fontes do Congresso disseram à rede de TV CNN Internacional.
Epstein, um empresário influente entre políticos e artistas dos EUA na década de 1990, foi condenado acusado de comandar uma rede de exploração sexual de mulheres. Ele foi preso e morreu na cadeia um mês depois (leia mais abaixo).
Comentários
Seja o primeiro a comentar!