Trump afirma que vai se encontrar com Zohran Mamdani na sexta-feira

Publicada em 20/11/2025 às 09h26
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou, nesta quarta-feira (19), que vai se encontrar com o prefeito-eleito de Nova York, Zohran Mamdani, na Casa Branca, nesta sexta-feira (21).
Segundo o presidente, o encontro foi um pedido de Mamdani. O democrata não se pronunciou.
"O prefeito comunista da cidade de Nova York, Zohran “Kwame” Mamdani, pediu uma reunião. Concordamos que esse encontro acontecerá no Salão Oval na sexta-feira, 21 de novembro. Mais detalhes em breve", disse Trump.
A eleição de Mamdani, no início do mês, representou uma derrota política para Trump. O presidente tentou interferir na disputa ao demonstrar apoio ao outro candidato, Andrew Cuomo, pregar voto contra o democrata e ameaçar cortar verbas federais caso ele fosse eleito.
Mamdani já vinha afirmando que não se deixaria intimidar pelas ameaças de Trump e disse que poderia questionar na Justiça eventuais medidas do governo federal contra Nova York.
No discurso de vitória, Mamdani mandou recados a Trump.
“Donald Trump, sei que você está assistindo. Aumente o volume! Se alguém pode mostrar a uma nação traída por Donald Trump como derrotá-lo, é a cidade que o criou”, disse.
Após a eleição, Trump chegou a dizer que talvez ajudará o democrata a governar. Depois, afirmou que os americanos “perderam um pouco da soberania em Nova York” com a vitória de Mamdani, mas disse que “cuidará disso”.
“Comunistas, marxistas, socialistas e globalistas tiveram a chance deles e entregaram nada além de desastre. E agora vamos ver como um comunista se sai em Nova York. Vamos ver como isso vai acabar”, afirmou, na época.
“E nós vamos ajudá-lo. Queremos que Nova York tenha sucesso. Vamos ajudá-lo um pouquinho, talvez”, concluiu, referindo-se a Mamdani.
O prefeito eleito será o primeiro muçulmano a comandar a cidade. Declaradamente socialista, ele defende a redução do custo de vida e a ampliação dos serviços públicos gratuitos.
