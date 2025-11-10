NÃO PRESTARAM CONTAS

TRE de Rondônia suspende anotações de órgãos partidários de Avante, Mobiliza e PRD

Decisões alcançam diretórios municipais de Cujubim e Rio Crespo por contas julgadas não prestadas; sentenças citam revelia e aplicam sanção até a regularização, com base nas resoluções do TSE