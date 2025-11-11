Trabalho do deputado estadual Cirone Deiró reconhecido no município de Urupá

Publicada em 11/11/2025 às 11h31
O prefeito de Urupá, Ezequiel Saldanha, usou suas redes sociais para agradecer o apoio que o deputado estadual Cirone Deiró tem prestado ao município. O parlamentar já assegurou R$ 500 mil para a Prefeitura recuperar as estradas rurais e R$ 200 mil para adquirir material cirúrgico, para atender o Hospital Municipal Jorge Cardoso de Sá. Os recursos foram solicitados pelo vereador Admilson Frederico.
De acordo com o prefeito, o apoio do deputado e do vereador têm contribuído para que a Prefeitura realize ações que atendam necessidades importantes da população, como a manutenção das estradas e o atendimento hospitalar. “Nosso município é referência em cirurgias eletivas de média complexidade aqui na região e estaremos usando esses recursos para investir ainda mais na saúde da nossa população”, disse o prefeito.
Admilson Frederico disse que a união de forças com o deputado Cirone e com o prefeito Ezequiel Saldanha tem resultado em benefícios concretos para a população de Urupá. “É um trabalho de parceria, que tem o objetivo de atender as reais necessidades dos moradores do nosso município”, afirmou.
Cirone Deiró afirmou que são os representantes locais que conhecem a realidade de cada região e que por isso, precisam ser ouvidos. “Trabalhando em parceria, conseguimos realizar mais por nossa gente”, disse.
Segundo o deputado, o apoio do governador, coronel Marcos Rocha, tem sido decisivo no atendimento das necessidades básicas da população rondoniense. “Quando cada um faz a sua parte, o resultado aparece e as políticas públicas contemplam quem realmente precisa”, disse.
