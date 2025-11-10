Trabalho de regularização da Semagric garante Sisbi à Itapajé Pescados

Publicada em 10/11/2025 às 16h11
A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Semagric), celebrou a conquista da agroindústria Itapajé Pescados, que recebeu o certificado do Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal (Sisbi-POA). A cerimônia de entrega aconteceu na sexta-feira (7), no Cisan, em Ariquemes, reunindo produtores e representantes de diversos municípios.
A certificação é resultado de um ano de trabalho de regularização junto ao Serviço de Inspeção Municipal (SIM) da Semagric. O selo garante que os produtos da agroindústria atendem aos padrões de qualidade e segurança alimentar exigidos pela legislação.
Com o Sisbi, a Itapajé Pescados passa a ter autorização para comercializar seus produtos em todo o Brasil, um avanço importante para o setor de pescados e para a economia rural de Porto Velho. O empresário Rafael Mesquita Bastos Cruz, proprietário da agroindústria, comemorou a conquista. “Foi um processo de muito aprendizado e dedicação. A Semagric nos orientou em cada etapa. Hoje temos orgulho de representar Porto Velho com um produto regularizado e reconhecido nacionalmente”, destacou.
Para o secretário da Semagric, Rodrigo Ribeiro, o SIM é uma ferramenta essencial para o desenvolvimento do campo. “A regularização garante qualidade, segurança e abre novos mercados. O selo do SIM tem transformado a vida dos produtores de Porto Velho e fortalecendo nossa agricultura familiar”, afirmou.
A diretora do SIM, Ana Luzia Souza Barros, reforçou o compromisso da equipe com o produtor. “Nosso papel é orientar, fiscalizar e ajudar o empreendedor a crescer dentro da legalidade. O Sisbi é o reconhecimento desse esforço conjunto”, disse.
O presidente do Cisan, Gilliard dos Santos Gomes, lembrou que os produtos de origem animal que possuem o selo SIM Porto Velho já podem ser comercializados entre os 19 municípios consorciados, alcançando inclusive Ouro Preto do Oeste. Agora, com a adesão ao Sisbi, esses produtos passam a ter autorização para circulação em todo o território nacional.
Atualmente, os únicos produtos habilitados no Sisbi são os derivados de pescado e de leite. A certificação marca um novo momento para as agroindústrias de Porto Velho, que seguem avançando com o apoio técnico da Semagric, valorizando o produtor e fortalecendo a produção local.
