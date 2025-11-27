Trabalhadores de Costa Marques e São Miguel do Guaporé recebem kit de proteção individual do governo

Publicada em 27/11/2025 às 08h50
Mais 33 catadores de materiais recicláveis foram contemplados nesta quarta-feira (26), com kits de Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s), como parte do projeto Rondônia Recicla, que tem como objetivo promover a inclusão social, garantir a segurança no trabalho e aumentar a produtividade desses trabalhadores em todo o estado. Desta vez, foram receberam o kit do governo do estado, por meio da Secretaria de Estado da Mulher, da Família da Assistência e do Desenvolvimento Social (Seas), 29 profissionais que atuam na coleta seletiva em Costa Marques e 4 de São Miguel do Guaporé.
Na cerimônia realizada na Superintendência Regional da Educação, em Costa Marques, a secretária da Seas, Luana Rocha, reforçou a importância do projeto por contribuir com a prevenção de doenças dos catadores, considerando que muitos atuam sem qualquer proteção, apesar de atuarem em uma área essencial para a preservação do meio ambiente. “Pesquisa feita pela equipe da Seas constatou que muitos catadores trabalham sem utilizar os equipamentos de proteção adequados, por isso foi criado o Rondônia Recicla, que além de garantir a proteção desses trabalhadores também estimula o desenvolvimento econômico com a transformação do lixo em produtos para serem comercializados, ou seja, gerando emprego e renda”, pontuou.
Esta é a 17ª entrega de EPI’s realizada pela Seas. A primeira ocorreu durante a Rondônia Rural Show Internacional, ocasião em que foi feito o lançamento do projeto Rondônia Recicla; a segunda foi em Porto Velho, no mês de julho; a terceira no mês de agosto, em Rolim de Moura; a quarta, também em Porto Velho, dia 29 de agosto; a quinta foi no dia 19 de setembro, em Itapuã do Oeste; a sexta e a sétima foram no dia 24 de setembro, em Vilhena (pela manhã) e Cerejeiras (à tarde); a oitava no dia 25 de setembro, em Ji-Paraná; a nona no dia 2 de outubro em Jaru; a décima e a 11ª ocorreram no dia 9 de outubro, em Ariquemes (pela manhã) e Cujubim (à tarde); a 12ª foi dia 10 de outubro, em Buritis; a 13ª foi dia 14 de outubro, em Guajará-Mirim; a 14ª foi no último dia 30 de outubro, em Cacoal; a 15ª, dia 4 de novembro, em Nova Mamoré; e a 16ª dia 13 de novembro, em Ouro Preto do Oeste.
KITS VENCER
Ainda em Costa Marques, no período da tarde, serão entregues kits profissionais do programa Vencer para 17 concluintes do curso de Manicure e Pedicure, cujo investimento foi de R$ 19.958. Em cerimônia no mês de maço, foram entregues kits no município a concluintes dos cursos de Costureiro Industrial do Vestuário (34) e Salgadeiro (21). Em todo o estado já foram 1.886 kits entregues.
11 ITENS COMPÕEM O KIT EPI
(6) Máscaras Respiratória
(1) Avental de PVC Forrado
(1) Abafador de ruído
(1) Protetor Auricular Tipo Concha
(2) Óculos de Segurança
(2) Calças Brim Leve com faixa refletiva
(1) Colete Sinalizador Faixa Refletiva Fluorescente
(1) Camiseta Manga Longa
(1) Botinas de Segurança
(2) Luvas Anticorte
(1) Chapéu Árabe com protetor de pescoço
