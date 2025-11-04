TJRO comunica sobre instabilidade na rede de telefonia

Por TJ /RO
Publicada em 04/11/2025 às 16h42
Publicada em 04/11/2025 às 16h42
De acordo com informações repassadas pela empresa, trata-se de uma instabilidade massiva que afeta todo o estado. A prestadora informou que está trabalhando para restabelecer o serviço o mais breve possível.
Enquanto o atendimento telefônico estiver comprometido, advogados(as) e jurisdicionados(as) podem entrar em contato com as unidades do Tribunal por meio do Balcão Virtual, disponível no link: balcaovirtual.tjro.jus.br
Comentários
Seja o primeiro a comentar!