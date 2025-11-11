Thiago Flores entrega ambulância inédita e reforça investimentos na saúde de Itapuã do Oeste 

Publicada em 11/11/2025 às 11h11
O deputado federal Thiago Flores (Republicanos-RO) esteve, nesta terça-feira (11), em Itapuã do Oeste para a entrega de uma ambulância tipo C, ao lado do prefeito Nei e da vereadora Mineia. O veículo, equipado para o transporte de pacientes em estado que exige cuidados especiais, representa um marco histórico para o município, que nunca havia contado com uma ambulância desse porte.
A nova ambulância é fruto de emenda parlamentar destinada por Thiago Flores, que reforça seu compromisso com a melhoria da infraestrutura de saúde no interior de Rondônia. O parlamentar destacou que o veículo vai garantir segurança, agilidade e dignidade no deslocamento de pacientes que precisam de atendimento em outras cidades.
“Itapuã do Oeste agora tem uma ambulância moderna, equipada e pronta para salvar vidas. Esse é um compromisso que fiz com a população e que hoje se torna realidade”, afirmou Thiago Flores.
O deputado também ressaltou que todas as emendas destinadas ao município já foram totalmente pagas, somando mais de R$ 1,2 milhão em investimentos diretos na saúde pública local, sendo R$ 400 mil para a aquisição de uma van de transporte de pacientes; R$ 350 mil para a ambulância e equipamentos do Hospital de Pequeno Porte José Baioco e R$ 453.357,00 para equipamentos das UBS Edson Cavalheiro e Jacir Boni.
Com esses recursos, Itapuã do Oeste passa a contar com melhor estrutura hospitalar, transporte adequado e equipamentos modernos, ampliando o acesso da população a serviços de saúde de qualidade.
Thiago Flores reafirmou ainda que continuará atuando em defesa dos municípios rondonienses, com foco em resultados concretos que melhorem a vida das pessoas.
“Cada recurso entregue é uma vitória da população. É isso que me motiva: ver o dinheiro público sendo aplicado onde realmente faz diferença”, concluiu o deputado.
