Tarilândia também é beneficiada com decoração natalina
Publicada em 17/11/2025 às 10h38
A prefeitura de Jaru levou a magia e o encanto do Natal também para o distrito de Tarilândia, que neste ano foi contemplado com uma decoração especial.

Na última semana, o prefeito Jeverson Lima, o vice-prefeito Grécio Benedito e o vereador Marcão de Tarilândia realizaram oficialmente o acionamento das luzes natalinas instaladas na praça do distrito.

O prefeito destacou que o investimento é um compromisso da gestão, atende a um pedido do vereador Marcão de Tarilândia e ao desejo da comunidade. “Seguimos trabalhando e levando alegria para a nossa população”, disse.

