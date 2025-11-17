Tarilândia também é beneficiada com decoração natalina

Por ASSESSORIA
Publicada em 17/11/2025 às 10h38
A prefeitura de Jaru levou a magia e o encanto do Natal também para o distrito de Tarilândia, que neste ano foi contemplado com uma decoração especial.
Na última semana, o prefeito Jeverson Lima, o vice-prefeito Grécio Benedito e o vereador Marcão de Tarilândia realizaram oficialmente o acionamento das luzes natalinas instaladas na praça do distrito.
O prefeito destacou que o investimento é um compromisso da gestão, atende a um pedido do vereador Marcão de Tarilândia e ao desejo da comunidade. “Seguimos trabalhando e levando alegria para a nossa população”, disse.
