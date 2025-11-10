Suprema Corte dos EUA nega derrubar legalização de casamento entre pessoas do mesmo sexo no país

Por G1
Publicada em 10/11/2025 às 11h14
Publicada em 10/11/2025 às 11h14
A Suprema Corte dos Estados Unidos rejeitou nesta segunda-feira (10) um pedido para reverter uma decisão judicial que passou a permitir o casamento entre pessoas do mesmo sexo, permitido nos EUA desde 2015.
O pedido havia sido feita pela ex-secretária de um cartório no estado do Kentucky que se recusou a registrar a união entre casais do mesmo sexo. Ela foi multada por descumprir a lei e recorreu da decisão, fazendo com que o caso subisse para Suprema Corte.
Nesta segunda, o tribunal rejeitou o pedido da ex-secretária.
O casamento entre pessoas do mesmo sexo foi aprovado em 2015 também pela Suprema Corte, hoje de maioria conservadora.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!