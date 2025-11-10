Supertufão Fung-wong deixa dois mortos nas Filipinas e mais de um milhão de pessoas são obrigadas a deixar suas casas

Publicada em 10/11/2025 às 15h26
Duas pessoas morreram e mais de um milhão de pessoas foram forçadas a deixar suas casas nas Filipinas neste domingo (9) por conta do supertufão Fung-wong. A tempestade começou a atingir o país asiático pela costa noroeste e antes mesmo de tocar o solo, já causou apagões e há previsão de chegar a região metropolitana da capital Manila.
O supertufão foi avistado pelos meteorologistas do governo filipino antes do meio-dia (horário local) deste domingo, na cidade de Pandan, localizada na província de Catanduanes, no leste do país, onde chuvas torrenciais e neblina prejudicaram a visibilidade.
Uma moradora morreu afogada em uma enchente repentina na província de Catanduanes, no leste do país, e outra morreu na cidade de Catbalogan, na província de Samar, também no leste, quando ficou presa sob destroços, disseram autoridades.
A previsão é de que o supertufão siga para noroeste e atinja a costa da província de Aurora ou Isabela no final deste domingo, ou início de segunda-feira (10), segundo informações dos meteorologistas.
O superfufão Fung-Wong foi detectado apenas três dias depois de outro supertufão, o Kalmaegi, que se formou no último dia 6 e deixou ao menos 142 pessoas mortas e mais de 100 desaparecidas.
O presidente das Filipinas, Ferdinand Marcos Jr., declarou estado de emergência devido à extensa devastação causada pelo tufão Kalmaegi e à calamidade esperada com o supertufão Fung-wong.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!