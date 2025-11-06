Sorteio define ordem de apresentação dos bumbás Flor do Campo e Malhadinho no 23º Festival Folclórico

Publicada em 06/11/2025 às 15h09
A contagem regressiva para o 23º Festival Folclórico de Guajará-Mirim – Duelo na Fronteira já começou. O evento, considerado a maior manifestação cultural de Rondônia, acontecerá de 12 a 17 de novembro, no Bumbódromo Márcio Menacho, após ter sido adiado de outubro para novembro.
Na noite desta quarta-feira, 5, a Comissão Organizadora do Festival realizou o sorteio que definiu a ordem de apresentação dos tradicionais bois-bumbás Flor do Campo e Malhadinho, símbolos da rivalidade folclórica e da identidade cultural do município. O sorteio ocorreu a partir das 18h, no próprio Bumbódromo.
Ordem de apresentação:
14 de novembro (sexta-feira): Boi Malhadinho
15 de novembro (sábado): Boi Flor do Campo
16 de novembro (domingo): Flor do Campo abre e Boi Malhadinho encerra apresentações
De acordo com a organização, o adiamento do festival foi decidido em consenso entre os representantes das duas agremiações e o Governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer - Sejucel. A mudança foi considerada necessária para garantir a liberação de recursos estaduais e proporcionar melhores condições de trabalho aos grupos, assegurando o alto nível artístico e técnico das apresentações.
Além de fortalecer o espetáculo, o novo cronograma visa manter o evento como vitrine do folclore amazônico e importante impulsionador do turismo cultural de Guajará-Mirim, atraindo visitantes de todo o estado e da Bolívia.
Cronograma do 23º Festival Duelo na Fronteira 2025:
12 e 13 de novembro (quarta e quinta-feira): Ensaios técnicos das agremiações
14 de novembro (sexta-feira): Apresentação cultural da Bolívia e do Boi Mirim, encerrando com a apresentação do Boi Bumbá Malhadinho.
15 de novembro (sábado): Apresentação cultural da Bolívia e do Boi Mirim, e encerrando com a apresentação do Boi Bumbá Flor do Campo.
16 de novembro (domingo): Duelo entre Flor do Campo e Malhadinho
17 de novembro (segunda-feira): Apuração das notas e show regional de encerramento
O público poderá acompanhar seis dias de intensa programação cultural, com apresentações folclóricas, danças típicas, shows regionais e o aguardado “Duelo na Fronteira”, que celebra o orgulho e a tradição do povo guajaramirense
