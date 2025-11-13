Sonia Guajajara fala sobre protagonismo indígena na COP30 no “Bom dia, Ministra” desta quinta (13)

Publicada em 13/11/2025 às 09h10
A ministra dos Povos Indígenas (MPI), Sonia Guajajara, será a entrevistada do programa “Bom dia, Ministra” desta quinta-feira, 13 de novembro. Em participação especial direto de Belém (PA), sede da COP30, a ministra falará sobre o protagonismo indígena nas discussões climáticas e as ações do Governo do Brasil para proteção dos territórios.
PROGRAMAÇÃO — Com a COP30 em andamento na capital paraense, Guajajara destacará a mobilização histórica dos povos originários. Um dos pontos centrais da participação indígena no evento é o espaço Círculo dos Povos e a Aldeia COP. As programações contam com uma série de atividades para debater a vivência e experiências como caminhos para a busca de soluções no combate à emergência climática global. Está prevista a participação de mais de 3 mil indígenas de todo o mundo durante a Conferência.
DESINTRUSÕES — Durante a entrevista, Sonia Guajajara também reforçará as principais pautas do ministério, como as demarcações e as ações de desintrusão de Terras Indígenas, temas centrais para a proteção ambiental e desses povos. No início de novembro, a primeira fase da Operação de Desintrusão da Terra Indígena Uru-Eu-Wau-Wau, em Rondônia, garantiu a proteção do território e impôs um prejuízo de R$ 7,5 milhões aos infratores.
GESTÃO E PROTEÇÃO — Outro tema da conversa será a Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental de Terras Indígenas (PNGATI). A titular do MPI explicará como a medida, construída com ampla participação dos povos indígenas, funciona como instrumento fundamental para garantir a proteção, a conservação e o uso sustentável dos recursos naturais naturais das terras indígenas.
FUNDO FLORESTAS — Guajajara também abordará o Fundo Florestas Tropicais para Sempre (TFFF, na sigla em inglês) e explicará a regra que reserva 20% dos recursos repassados a cada nação com florestas tropicais diretamente para os povos indígenas e comunidades locais. No Brasil, a verba poderá fortalecer diversas medidas de conservação, como o Bolsa Verde, a Política Nacional de Pagamento por Serviços Ambientais e ações de incentivo à bioeconomia.
AO VIVO — O “Bom Dia, Ministra” pode ser acompanhado ao vivo pela TV (aberta ou via satélite) e pela internet, no YouTube, Facebook, TikTok e Instagram do @CanalGov. Para as rádios, o sinal de transmissão é oferecido pela Rádio Gov, no mesmo canal de “A Voz do Brasil”.
PARTICIPE — Emissoras e jornalistas interessados em participar do “Bom Dia, Ministra” podem encaminhar mensagens para o telefone (61) 99222-1282 (WhatsApp) e informar o nome da emissora, do veículo, do município e estado de origem, para serem incluídos na lista de veículos interessados em participar do programa.
