POVOS INDÍGENAS

Sonia Guajajara fala sobre protagonismo indígena na COP30 no “Bom dia, Ministra” desta quinta (13)

Titular dos Povos Indígenas será entrevistada por rádios e portais de notícias de todo o país a partir de 8h. Ministra destacará ações de proteção territorial e atuação da pasta na COP30