SINTERO participa de mobilização no aeroporto de Brasília contra a Reforma Administrativa

Publicada em 27/11/2025 às 11h06
A luta em defesa do serviço público tem se intensificado em Brasília. Todas as terças-feiras, sindicatos filiados à Central Única dos Trabalhadores (CUT) e à Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação (CNTE) realizam mobilizações no Aeroporto Internacional da capital, cobrando dos deputados uma posição contrária à Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Reforma Administrativa, que ameaça carreiras, desmonta políticas públicas e compromete áreas essenciais como educação, saúde e assistência social.
Ao receber os parlamentares no desembarque, a mobilização reforça a urgência de barrar a reforma, mostrando que a sociedade e os trabalhadores não aceitam retrocessos. A pressão já começa a surtir efeito: nas últimas semanas, 26 deputados retiraram suas assinaturas de apoio à PEC, evidenciando a força da atuação conjunta das entidades sindicais.
Para a presidenta do SINTERO, Dioneida Castoldi, o momento exige firmeza e continuidade. “Essa mobilização unificada mostra que a luta organizada dá resultado. A PEC enfraquece o serviço público e compromete o atendimento à população, por isso é fundamental mantermos a pressão. Estamos em Brasília todas as semanas justamente para defender o serviço público e quem dele depende.”
Ao lado da CUT, da CNTE e de sindicatos de todo o país, o SINTERO segue somando força às mobilizações que cobram responsabilidade do Parlamento e defendem o serviço público como patrimônio da população. “Direito não se reduz, não se relativiza e não se ignora. Direito se respeita, se assegura e se mantém com participação e mobilização social.” Conclui a presidenta do SINTERO, Dioneida Castoldi.
