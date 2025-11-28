SINTERO integra e fortalece Comissão para Elaboração do novo  Plano Estadual de Educação

Publicada em 28/11/2025 às 14h32
O SINTERO participou, na terça-feira (25/11), de mais uma etapa na Comissão para Elaboração do Plano Estadual de Educação (PEE) – decênio 2026-2036, da qual atua como membro da Comissão Gestora. O encontro marcou o início das apresentações detalhadas do plano, começando pelo diagnóstico da educação infantil, primeiro dos 19 objetivos, acompanhados de metas e estratégias que irão orientar o fortalecimento da educação em Rondônia.
O encontro reuniu representantes de diversas entidades, entre elas Seduc, Sinepe, Undime, Uncme, Assembleia Legislativa, Ifro, Unir, Idep, Fee e CEE. O SINTERO esteve representado pelas diretoras das Secretarias de Assuntos Educacionais e de Formação Sindical, que integram a comissão como membras.
As reuniões da comissão ocorrem às terças e quintas-feiras, garantindo acompanhamento de todas as etapas do PEE. As diretoras reforçaram a importância de o SINTERO levar a voz da comunidade escolar, em especial dos/as Trabalhadores/as em educação, para a construção de políticas públicas que atendam de forma concreta às necessidades da rede estadual.
Para o SINTERO, participar da Comissão Gestora significa garantir um espaço para defender direitos, influenciar decisões e construir uma educação pública de qualidade da rede pública de ensino do estado de Rondônia, beneficiando profissionais da educação, estudantes e toda a sociedade.
