SINJUR manifesta apoio institucional ao presidente da OAB-RO e ao advogado Diego Vasconcelos

O Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do Estado de Rondônia (SINJUR) torna pública a sua irrestrita manifestação de apoio institucional ao presidente da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Rondônia (OAB-RO), Márcio Nogueira, e ao advogado Diego Vasconcelos, diante de ataques injustos e desprovidos de rigor jornalístico, divulgados por determinado veículo de comunicação, e que atingem de forma indevida a honra e a reputação desses profissionais.
O SINJUR deplora, de maneira firme e categórica, qualquer tentativa de desqualificação pessoal ou profissional fundada em narrativas distorcidas ou carentes de fundamento. A crítica, quando existente, deve sempre observar os limites da ética, da responsabilidade informativa e do respeito que se deve às instituições e às pessoas que as representam.
Cumpre destacar que o escritório do qual o presidente da OAB-RO e o advogado Diego Vasconcelos são sócios presta assessoria jurídica ao SINJUR com reconhecida excelência técnica, seriedade e elevado compromisso institucional. A atuação diligente dessa equipe tem proporcionado importantes vitórias judiciais e administrativas em favor dos trabalhadores do Poder Judiciário de Rondônia, consolidando avanços e assegurando direitos historicamente defendidos pela categoria.
Diante disso, o SINJUR reafirma seu pleno endosso à conduta profissional de Márcio Nogueira e Diego Vasconcelos, reiterando seu compromisso inabalável com a verdade, com a lisura institucional e com a defesa dos direitos dos agentes públicos. Ataques infundados não abalam nossa convicção; ao contrário, reforçam a importância de permanecermos firmes na proteção da integridade das instituições e daqueles que as servem com honra e responsabilidade.
DIRETORIA DO SINJUR
