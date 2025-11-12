Shutdown: Câmara dos EUA deve encerrar paralisação do governo nesta quarta-feira, após 42 dias

Publicada em 12/11/2025 às 15h53
A paralisação no governo dos Estados Unidos deve acabar nesta quarta-feira (12), após 42 dias. A Câmara, controlada pelos republicanos, deve votar à tarde um acordo que restabelece o financiamento das agências federais. O presidente Donald Trump disse que vai sancionar o texto logo na sequência.
A paralisação ocorre quando o Congresso não aprova o orçamento federal dentro do prazo. Com isso, o governo fica sem dinheiro para manter serviços e pagar servidores federais.
No centro do impasse estava a saúde. Os democratas, opositores de Trump, se recusavam a aprovar o projeto sem a extensão de programas de assistência médica.
Os republicanos rejeitaram incluir essa medida no texto, mas se comprometeram a discutir o tema em dezembro, em uma proposta separada.
O acordo foi aprovado pelo Senado na segunda-feira (10), pelo placar mínimo de 60 votos a 40. Após isso, lideranças da Câmara determinaram que os deputados retornassem imediatamente a Washington para votar o projeto.
Vários parlamentares começaram a viagem de volta na terça-feira (11), depois de 53 dias de recesso. Alguns relataram dificuldades para chegar à capital devido a atrasos e cancelamentos de voos provocados pela falta de trabalhadores do setor aéreo.
Além disso, alguns legisladores disseram que precisaram de caronas para voltar a Washington. O republicano Derrick Van Orden afirmou que faria a viagem de 16 horas de motocicleta.
Se o fim da paralisação for aprovado, o governo poderá voltar a funcionar plenamente em poucos dias, o que alivia a situação de servidores sem salário e de famílias de baixa renda que dependem de auxílio. A normalização do sistema aéreo, no entanto, deve levar mais tempo.
