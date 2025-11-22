Show gospel, em comemoração aos 48 anos de Vilhena, atrai multidão ao Estádio Portal da Amazônia

Publicada em 22/11/2025 às 08h41
A noite desta quinta-feira, 20 de novembro, foi de celebração no Estádio Municipal Arnaldo Lopes Martins (Portal da Amazônia), com a apresentação da cantora Maria Marçal, de apenas 16 anos. Organizado pela Prefeitura de Vilhena, através da Fundação Cultural, as festividades em comemoração ao aniversário de 48 anos do município seguem até o próximo domingo (23).
Nesta primeira noite de comemoração, Maria Marçal atraiu ao Portal da Amazônia um público de mais de 10 mil pessoas. Evangélicos de várias denominações e de outras cidades da região vieram prestigiar a revelação da música gospel.
As comemorações seguem nesta sexta-feira (21), com a apresentação da dupla sertaneja Jads e Jadson, que deve subir ao palco por volta das 22h. A Fundação Cultural lembra que não é permitida a entrada de pessoas com bebidas alcoólicas no estádio.
A Banda Combo da Polícia Militar de Rondônia é outra atração que vai se apresentar em Vilhena neste sábado (22), às 22h. No domingo (23), último dia de comemoração, o espaço será destinado para cantores locais se apresentarem. Haverá também brinquedos para crianças e distribuição de bolo no pote para os presentes.
Documentário conta a história de Vilhena
Antes de a jovem cantora, Maria Marçal, subir ao palco, foi apresentado o primeiro episódio do documentário que retrata a história da cidade, a partir das experiencias de pioneiros que ajudaram a construir o nosso município. Produzido pela equipe da secretaria Municipal de Comunicação, o primeiro episódio foca no surgimento do núcleo urbano de Vilhena a partir das margens do Rio Pires de Sá.
