Servidores organizam evento em alusão ao Novembro Azul em Cacoal; SINJUR participa e apoia
Por SINJUR
Publicada em 26/11/2025 às 14h15
Nos acompanhe pelo Google News

Neste mês de novembro, o Núcleo Psicossocial, em parceria com a Administração do Fórum de Cacoal, realizou mais uma edição do evento Novembro Azul, voltado à conscientização sobre a saúde do homem e à importância do diagnóstico precoce do câncer de próstata.

Representando o SINJUR, os diretores Orquídea Monteiro e Jerdson Raiel deslocaram-se de Porto Velho até Cacoal para prestigiar a iniciativa e reforçar o compromisso do sindicato com ações voltadas ao bem-estar dos servidores.

Conscientização e informação

O evento contou com palestra do urologista Dr. Diego Mussolin, que abordou de forma didática e esclarecedora os principais pontos relacionados à prevenção do câncer de próstata.

Durante sua fala, o médico destacou:

• a importância dos exames preventivos;

• a necessidade de manter hábitos saudáveis;

• cuidados relacionados à saúde mental;

• fatores de risco mais frequentes entre os homens;

• e a urgência de combater o preconceito que ainda impede muitos homens de procurar atendimento médico.

Dr. Mussolin elogiou a iniciativa do Judiciário e ressaltou que eventos como este ajudam a quebrar tabus e salvar vidas.

Depoimento que incentiva

Durante a programação, o diretor Jerdson Raiel compartilhou sua própria experiência ao realizar exames preventivos de mama, lembrando que, embora raro e pouco divulgado, o câncer de mama também pode atingir homens.

Seu depoimento emocionou os presentes e reforçou a mensagem de que autocuidado e prevenção são atitudes essenciais para todos, independentemente do gênero.

Compromisso do SINJUR

A diretora Orquídea Monteiro destacou que o SINJUR sempre apoiará iniciativas que promovam saúde, qualidade de vida e bem-estar dos servidores.

O sindicato reafirma seu compromisso em incentivar ações de prevenção e informação dentro do Judiciário, fortalecendo uma cultura institucional de cuidado e conscientização.

Geral CONSCIENTIZAÇÃO
Imprimir imprimir