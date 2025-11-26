Servidores organizam evento em alusão ao Novembro Azul em Cacoal; SINJUR participa e apoia

Publicada em 26/11/2025 às 14h15
Neste mês de novembro, o Núcleo Psicossocial, em parceria com a Administração do Fórum de Cacoal, realizou mais uma edição do evento Novembro Azul, voltado à conscientização sobre a saúde do homem e à importância do diagnóstico precoce do câncer de próstata.
Representando o SINJUR, os diretores Orquídea Monteiro e Jerdson Raiel deslocaram-se de Porto Velho até Cacoal para prestigiar a iniciativa e reforçar o compromisso do sindicato com ações voltadas ao bem-estar dos servidores.
Conscientização e informação
O evento contou com palestra do urologista Dr. Diego Mussolin, que abordou de forma didática e esclarecedora os principais pontos relacionados à prevenção do câncer de próstata.
Durante sua fala, o médico destacou:
• a importância dos exames preventivos;
• a necessidade de manter hábitos saudáveis;
• cuidados relacionados à saúde mental;
• fatores de risco mais frequentes entre os homens;
• e a urgência de combater o preconceito que ainda impede muitos homens de procurar atendimento médico.
Dr. Mussolin elogiou a iniciativa do Judiciário e ressaltou que eventos como este ajudam a quebrar tabus e salvar vidas.
Depoimento que incentiva
Durante a programação, o diretor Jerdson Raiel compartilhou sua própria experiência ao realizar exames preventivos de mama, lembrando que, embora raro e pouco divulgado, o câncer de mama também pode atingir homens.
Seu depoimento emocionou os presentes e reforçou a mensagem de que autocuidado e prevenção são atitudes essenciais para todos, independentemente do gênero.
Compromisso do SINJUR
A diretora Orquídea Monteiro destacou que o SINJUR sempre apoiará iniciativas que promovam saúde, qualidade de vida e bem-estar dos servidores.
O sindicato reafirma seu compromisso em incentivar ações de prevenção e informação dentro do Judiciário, fortalecendo uma cultura institucional de cuidado e conscientização.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!