Servidores da Prefeitura participaram da capacitação “Elaboração do Plano de Ação da Administração Tributária Municipal
Por ASSESSORIA
Publicada em 22/11/2025 às 09h17
Nos acompanhe pelo Google News

Capacitação que vira serviço melhor para você! Servidores da Prefeitura de Espigão d’Oeste participaram da capacitação “Elaboração do Plano de Ação da Administração Tributária Municipal (ATM)”, realizada pelo Tribunal de Contas do Estado de Rondônia (TCE-RO). Estiveram presentes equipes da Secretaria Municipal de Administração e Fazenda (Semaf).

O que isso muda na prática?

Mais eficiência na gestão tributária

Arrecadação mais justa, com foco no cumprimento das leis

Transparência nos processos

Melhoria dos serviços públicos que chegam ao cidadão

Quando a administração se qualifica, o resultado aparece no dia a dia: atendimento mais ágil, informações claras e recursos melhor aplicados em saúde, educação, infraestrutura e outros serviços essenciais.

Compromisso com o interesse público e com a qualidade do serviço prestado ao cidadão.

Conte para alguém que se interessa por gestão pública e salve este post para acompanhar as próximas ações.

Geral ESPIGÃO DO OESTE
Imprimir imprimir