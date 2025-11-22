Servidores da Prefeitura participaram da capacitação “Elaboração do Plano de Ação da Administração Tributária Municipal

Publicada em 22/11/2025 às 09h17
Capacitação que vira serviço melhor para você! Servidores da Prefeitura de Espigão d’Oeste participaram da capacitação “Elaboração do Plano de Ação da Administração Tributária Municipal (ATM)”, realizada pelo Tribunal de Contas do Estado de Rondônia (TCE-RO). Estiveram presentes equipes da Secretaria Municipal de Administração e Fazenda (Semaf).
O que isso muda na prática?
Mais eficiência na gestão tributária
Arrecadação mais justa, com foco no cumprimento das leis
Transparência nos processos
Melhoria dos serviços públicos que chegam ao cidadão
Quando a administração se qualifica, o resultado aparece no dia a dia: atendimento mais ágil, informações claras e recursos melhor aplicados em saúde, educação, infraestrutura e outros serviços essenciais.
Compromisso com o interesse público e com a qualidade do serviço prestado ao cidadão.
Conte para alguém que se interessa por gestão pública e salve este post para acompanhar as próximas ações.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!