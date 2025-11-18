ALTO ALEGRE DO PARECIS

Serviços de encascalhamento, rebaixamento de morro e limpeza das margens são executados na RO-490

A via interliga as rodovias RO-135 e RO-370, conectando Alto Alegre dos Parecis aos distritos de Flor da Serra e Vila de São Luiz, além de facilitar o acesso ao Porto Rolim de Moura do Guaporé