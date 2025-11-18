Serviços de encascalhamento, rebaixamento de morro e limpeza das margens são executados na RO-490

Publicada em 18/11/2025 às 10h51
Serviços históricos de rebaixamento de morros e diversas melhorias executadas pelo governo de Rondônia estão transformando a Rodovia-490 (Linha P-40), importante via que interliga as rodovias RO-135 e RO-370, conectando Alto Alegre dos Parecis aos distritos de Flor da Serra e Vila de São Luiz, além de facilitar o acesso ao Porto Rolim de Moura do Guaporé, distrito de Alta Floresta d’Oeste.
As ações estão sendo realizadas pela equipe da 5ª Residência Regional do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER-RO), sediada em Rolim de Moura, que vem intensificando os trabalhos em toda a extensão da rodovia.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, as melhorias impulsionam o desenvolvimento regional. “Estamos garantindo condições mais seguras de tráfego, fomentando o turismo e fortalecendo a economia dos municípios da Zona da Mata”, ressaltou.
O residente da 5ª Regional do DER-RO, Nilson Oliveira, explicou que as melhorias foram executadas ao longo dos 88 quilômetros de extensão da rodovia, em seu trecho primário (não pavimentado). “Realizamos o rebaixamento do morro conhecido popularmente como ‘Buraco da Velha’, acompanhado da drenagem para eliminação de uma mina de água que comprometia o trecho. Outro ponto que recebeu rebaixamento significativo foi o morro próximo à ponte sobre o Rio Colorado.”
Segundo o diretor-geral do DER-RO, Eder Fernandes, a RO-490 também recebeu serviços essenciais de manutenção e recuperação, como limpeza das margens, patrolamento (reconformação da plataforma), desobstrução de saídas de água e encascalhamento de pontos críticos. “Além disso, instalamos tubos de concreto (manilhas) e realizamos a recuperação de pontes de madeira. São intervenções que aumentam a segurança e melhoram significativamente a trafegabilidade de todos que utilizam a rodovia”, enfatizou.
As melhorias não apenas beneficiam moradores e produtores rurais, como também fortalecem o potencial turístico da região, garantindo acesso mais seguro e eficiente aos belos atrativos naturais da Zona da Mata.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!