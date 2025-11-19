Publicada em 19/11/2025 às 14h06
A Prefeitura de Ariquemes, por meio da Secretaria Municipal de Sapúde – SEMSAU, realizou na noite desta terça-feira (18), um Encontro Institucional de Gestantes no Centro de Parto Normal “Esmeralda Evangelista da Silva”, com o propósito de apresentar a estrutura da unidade às futuras mães e fortalecer a confiança no cuidado oferecido.
A programação incluiu uma visita guiada pelos espaços assistenciais, com destaque para os quartos de internação, além da apresentação da equipe multidisciplinar responsável pelo acolhimento durante o trabalho de parto, parto e pós-parto.
As gestantes participaram ainda de um momento de orientações e esclarecimento de dúvidas, conduzido por uma Enfermeira Obstetra, um Médico Obstetra e um Médico Pediatra, que abordaram temas essenciais para uma experiência segura e humanizada.
A ação, que reuniu gestantes das UBSs Setor 5 e Setor 10, reforça o compromisso da instituição com a promoção do cuidado integral, o fortalecimento do pré-natal e a valorização do parto humanizado como prática central de sua atuação.
