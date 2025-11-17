Semosp mantém estrutura integrada para acelerar serviços urbanos e rurais em Ji-Paraná

Publicada em 17/11/2025 às 08h36
A Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp) mantém uma ampla estrutura integrada de trabalho para garantir a execução ágil e transparente das ações de infraestrutura em Ji-Paraná. São 25 equipes – 21 delas em atividade permanente – responsáveis por serviços que vão do asfaltamento à iluminação pública, passando por bueiros, galerias, limpeza, construção, reformas, bloqueteamento, meio-fio, terraplenagem urbana e rural, pontes e diversas frentes de manutenção.
A organização dessa estrutura foi implantada pelo ex-secretário Cleberson (Cleber) Littig Bruscke durante um de seus períodos como gestor da Semosp. Desde então, o modelo tem permitido que profissionais especializados atuem de forma coordenada, garantindo eficiência no planejamento municipal e agilidade no atendimento às demandas emergenciais apresentadas pela população e pelos vereadores.
As equipes trabalham em todos os setores do município, incluindo os distritos de Nova Colina e Nova Londrina, seguindo o cronograma da Prefeitura e também atendendo solicitações pessoais ou por telefone. Para assegurar rapidez na comunicação, foram criados grupos de WhatsApp que recebem diariamente fotos e informações dos serviços executados, permitindo o acompanhamento público sem a necessidade de contato direto com encarregados.
A versatilidade dos servidores tem sido um dos pontos fortes da Semosp. Embora cada equipe tenha sua especialidade, é comum que auxiliem outras frentes de trabalho em atividades muito diferentes das habituais. Essa integração multiprofissional tem acelerado o rendimento das obras e fortalecido a capacidade de resposta da secretaria.
O atual Governo Municipal reforça a importância do planejamento e da atenção imediata às demandas da cidade. “Temos um compromisso claro com cada morador de Ji-Paraná. A infraestrutura precisa acompanhar o ritmo da cidade, e por isso investimos em equipes preparadas, comunicação rápida e muito trabalho. Nossa prioridade é resolver, e resolver bem”, afirmou o prefeito Affonso Cândido.
Além da programação diária da administração, as equipes da Semosp seguem prontas para intervenções emergenciais, garantindo estabilidade urbana e melhores condições de vida para a população. A dedicação conjunta dos servidores, aliada ao apoio tecnológico e ao planejamento contínuo, tem permitido que diferentes setores da cidade sejam atendidos com maior velocidade e precisão.
Com avanços constantes e integração crescente entre as equipes, Ji-Paraná vê sua malha urbana e rural ganhar mais segurança, qualidade e durabilidade. O trabalho segue em ritmo acelerado, com a expectativa de ampliar ainda mais a capacidade de resposta e consolidar um modelo de gestão que une organização, transparência e dedicação ao bem-estar dos ji-paranaenses.
