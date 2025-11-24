SEMMA realiza entrega de mudas na Escola Capitão Godoy durante o programa Rondônia Cidadã

Publicada em 24/11/2025 às 08h33
A Prefeitura Municipal de Guajará-Mirim, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMMA), participou neste fim de semana do programa Rondônia Cidadã, realizando a entrega de mudas frutíferas e espécies destinadas à arborização urbana para estudantes e moradores da comunidade atendida pela Escola Capitão Godoy.
A iniciativa teve como objetivo incentivar a educação ambiental e promover a conscientização sobre a importância do plantio de árvores, tanto para a melhoria da qualidade do ar quanto para o fortalecimento da biodiversidade local.
Durante a ação, alunos e famílias receberam orientações sobre o manejo adequado das mudas, reforçando práticas sustentáveis que contribuem para o equilíbrio ambiental do município.
A participação da SEMMA no programa reforça o compromisso da gestão municipal com o desenvolvimento de uma cidade mais verde, sustentável e engajada na preservação ambiental.
A Prefeitura segue apoiando atividades que aproximam a população de ações práticas em prol do meio ambiente, promovendo uma cultura de responsabilidade ecológica desde a infância.
