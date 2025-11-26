Semeia recebe alunos do curso Técnico em Florestas do IFRO

Publicada em 26/11/2025 às 16h28
Na manhã desta quarta-feira (26), a Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semeia), recebeu os estudantes do segundo ano do curso Técnico em Florestas do Instituto Federal de Rondônia (IFRO) para uma visita técnica. Durante a ação, os alunos puderam conhecer a estrutura administrativa da secretaria, acompanhar os projetos em desenvolvimento e entender de perto a rotina das equipes responsáveis pelas políticas de preservação ambiental no município.
Ao todo, 25 estudantes participaram da atividade, que promoveu troca de experiências, esclarecimento de dúvidas e integração com os profissionais da Semeia. Em poucos minutos, a turma se ambientou ao espaço e demonstrou interesse em retornar para novas vivências práticas.
O professor Wendel Vilhena, responsável pela turma, destacou a importância da recepção e do conteúdo apresentado. “Nosso objetivo é ampliar o debate e aprofundar o conhecimento dos alunos. A equipe da Semeia foi extremamente receptiva, e todos aproveitaram muito o conteúdo. A visita também foi essencial para compreender melhor o processo de licenciamento ambiental e as atribuições do município”, afirmou.
Para o estudante Caio Roberto, acompanhar a atuação dos profissionais da secretaria trouxe uma percepção mais concreta sobre o impacto do trabalho ambiental. “A Semeia desenvolve ações fundamentais para a preservação. Ver isso de perto nos faz refletir sobre a importância do cuidado com o meio ambiente e como pequenas atitudes geram grandes resultados para a qualidade de vida”, ressaltou.
De acordo com o secretário municipal de Meio Ambiente, João Luiz, a integração entre educação e gestão pública fortalece a formação dos futuros profissionais. “A equipe da Semeia está sempre pronta para receber jovens que buscam conhecimento. Esses momentos são essenciais para ampliar a visão dos estudantes e reforçar o compromisso da Prefeitura com a preservação ambiental e com a qualificação dos nossos jovens”, destacou.
