Semeia participa de alinhamento de procedimentos voltados à gestão ambiental

Publicada em 21/11/2025 às 08h37
A Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semeia), participou do VI Encontro de Técnicos, Secretários de Meio Ambiente e Viveiristas, evento voltado ao fortalecimento da integração e ao alinhamento de procedimentos relacionados à gestão ambiental. O objetivo é aprimorar a capacidade técnica das equipes que atuam diretamente na implementação das políticas públicas do setor.
Realizado no município de Rolim de Moura, nos dias 18 e 19 de novembro, o encontro foi promovido pelo Consórcio Intermunicipal da Região Centro-Leste de Rondônia (Cimcero), com apoio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental (Sedam) e do Tribunal de Justiça de Rondônia (TJRO). A atividade integra o projeto “Colhendo Sementes, Construindo Viveiros e Plantando Florestas”.
Durante o evento, o viveirista do nosso Viveiro Municipal, José Antônio Pereira, a engenheira florestal Fabiana Costa Valadares e o secretário da Semeia, João Luiz Barbosa, participaram de treinamentos e oficinas técnicas sobre germinação, qualidade de sementes, estrutura de viveiros e estratégias de reflorestamento. Também receberam orientações sobre licenciamento, manejo ambiental e boas práticas na condução de projetos.
Segundo o secretário João Luiz, o encontro proporcionou um espaço de debate, troca de experiências e nivelamento de informações, contribuindo para dar mais segurança e eficiência às ações ambientais desenvolvidas no município. “Temos um ambiente favorável para melhorar e obter conhecimento. Sou muito grato ao Cimcero por oferecer uma oportunidade como essa. Nossa equipe acompanha tudo para garantir atualização e troca de saberes que refletem diretamente na qualidade dos resultados finais”, destacou o titular da Semeia.
O evento contou com a participação de prefeitos, representantes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Batalhão de Polícia Ambiental (BPA), Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental (Sedam) e Tribunal de Justiça de Rondônia (TJRO).
Comentários
Seja o primeiro a comentar!