Semasf planeja novos cursos profissionalizantes para beneficiários do Acessuas Trabalho

Publicada em 13/11/2025 às 08h32
A Secretaria Municipal de Assistência Social e Família (Semasf) promoveu, na terça-feira (11), uma reunião estratégica para definir novos cursos profissionalizantes voltados aos beneficiários do Programa Acessuas Trabalho. O objetivo da iniciativa é ampliar as chances de inserção no mercado de trabalho e fortalecer a autonomia das famílias atendidas pelos programas sociais em Ji-Paraná.
O encontro contou com a participação da secretária da Semasf, Sirlene Muniz; da coordenadora do Acessuas Trabalho, Christiany Ribeiro; e representantes do Sistema S, como Cíntia Alves, gerente das unidades Senai de Ji-Paraná e Jaru, e Letícia Lima, analista de Relacionamento de Mercado.
Para Sirlene Muniz, a parceria com o Sistema S é crucial para o sucesso das ações de qualificação profissional: “A qualificação é um passo fundamental para que as pessoas possam conquistar independência financeira e melhorar sua qualidade de vida. Nossa equipe já está preparando o cronograma de trabalho para 2026, que será muito produtivo”.
Christiany Ribeiro destacou a importância do programa, que visa a inclusão social por meio da capacitação e do estímulo à autonomia, especialmente para jovens, pessoas com deficiência e beneficiários de programas de transferência de renda. “Queremos facilitar o acesso a oportunidades de trabalho, qualificação profissional e empreendedorismo”, afirmou.
O público-alvo do programa Acessuas Trabalho inclui pessoas em vulnerabilidade social, beneficiários de programas sociais, inscritos no Cadastro Único (CadÚnico), pessoas com deficiência, pessoas em situação de rua, mulheres vítimas de violência, famílias com crianças em acolhimento provisório, adolescentes e jovens egressos de medidas socioeducativas ou do sistema de acolhimento, indivíduos retirados do trabalho escravo, além de populações tradicionais e LGBTQIA+.
As ações planejadas pela Semasf, em parceria com o Sistema S, visam fortalecer as políticas públicas de inclusão social e geração de renda em Ji-Paraná, integrando as próximas etapas do Acessuas Trabalho e proporcionando maior apoio às famílias em situação de vulnerabilidade.
