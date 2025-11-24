Semas inicia inscrições para entrega de 1.000 Cestas Básicas Natalinas do programa “Natal Feliz”

Publicada em 24/11/2025 às 08h19
A Prefeitura de Vilhena, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas), informa que estão abertas as inscrições para o recebimento das 1.000 cestas básicas que serão distribuídas durante a tradicional festa Natal Feliz, no dia 20 de dezembro.
Para agilizar o atendimento e evitar aglomerações, as inscrições ocorrerão simultaneamente no Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) e na Semas, nos dias 24, 25, 26 e 27 de novembro, a partir das 13h. O atendimento será por ordem de chegada, com distribuição de 110 fichas por dia em cada local.
Poderão se inscrever famílias com renda per capita de até meio salário mínimo, devidamente inscritas no Cadastro Único do Governo Federal, com os dados pessoais atualizados.
Para efetuar a inscrição, é necessário procurar presencialmente a Semas ou o CRAS, levando RG e CPF de todos os integrantes do núcleo familiar, além de comprovante de endereço.
Endereços para atendimento:
CRAS — Rua Rio Grande do Norte, nº 1950, Bairro Novo Tempo (Setor 19).
Semas — Avenida Juraci Corrêa Müller, Jardim Eldorado (Próximo a Av. Brigadeiro)
