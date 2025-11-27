Semagri reforça ações de segurança alimentar, apoio à produção rural e recuperação ambiental em Ji-Paraná

Publicada em 27/11/2025 às 08h25
A Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária (Semagri), vem intensificando um conjunto de ações voltadas ao fortalecimento da segurança alimentar, ao apoio direto aos produtores rurais e à preservação ambiental do município. As iniciativas reforçam o compromisso da gestão com políticas públicas que unem desenvolvimento sustentável, participação social e valorização das famílias do campo.
O auditório da Semagri recebeu recentemente a cerimônia de posse dos novos membros do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional (COMSEA), nomeados por meio do Decreto nº 2874/2025. Durante o encontro, também foi definida a composição da nova Mesa Diretora do Conselho.
O COMSEA desempenha um papel estratégico na articulação entre governo e sociedade civil organizada, atuando no planejamento, monitoramento e fortalecimento de políticas voltadas à segurança alimentar e nutricional. Com sua atuação, o município estrutura a execução de programas essenciais, como o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) municipal e outras iniciativas de combate à fome.
Apoio à Emater e à compra do PAA Indígena
A Semagri também acompanhou a equipe da Emater-RO durante a execução da Compra do PAA Indígena, realizada junto à etnia Arara, na comunidade Iterap. A ação beneficia diretamente produtores indígenas, garantindo geração de renda e o acesso a alimentos de qualidade para abastecer programas sociais do município.
Visita técnica fortalece produção de banana na Linha 98
Equipes da Semagri estiveram na Linha 98, na propriedade do bananicultor Aleandro, para uma visita técnica à lavoura de banana das cultivares Terra e BRS Terra Anã, popularmente conhecida como banana-da-terra, variedade maior e mais firme, muito utilizada para fritar, cozinhar ou assar.
Durante a ação, foi realizado o acompanhamento da coleta de amostras de solo para o plantio de uma nova área, reforçando o suporte técnico oferecido pela Secretaria aos produtores rurais.
Recuperação de nascente na 2ª Linha
A equipe da Semagri também esteve na 2ª Linha, na propriedade do produtor Santiago, para iniciar ações de recuperação de nascente. O trabalho integra as iniciativas ambientais desenvolvidas pela Secretaria, reforçando o compromisso da gestão com a preservação dos recursos hídricos e a sustentabilidade da produção rural.
A Semagri segue atuando de forma contínua e integrada para fortalecer o campo, apoiar os agricultores familiares e ampliar ações que promovem segurança alimentar e desenvolvimento sustentável em Ji-Paraná.
