Semáforo da Avenida 25 de Agosto com Corumbiara apresenta falha, e Comtran reforça alerta aos motoristas

Publicada em 22/11/2025 às 08h50
A Prefeitura de Rolim de Moura, por meio da Coordenadoria Municipal de Trânsito (Comtran), informa que o conjunto semafórico instalado no cruzamento da Avenida 25 de Agosto com a Rua Corumbiara, nos dois lados, apresentou uma falha técnica e, temporariamente, encontra-se fora de funcionamento.
De acordo com a Comtran, a equipe de manutenção já foi acionada e trabalha para restabelecer o sistema com a maior rapidez possível. O órgão destaca que o ponto é um dos cruzamentos mais movimentados da cidade, exigindo ainda mais cautela dos condutores.
Enquanto o reparo não é concluído, a Comtran orienta os motoristas a redobrarem a atenção ao trafegar pelo local, respeitando a sinalização vigente e adotando direção defensiva. A medida é essencial para prevenir acidentes e garantir a segurança de todos os usuários da via.
A Prefeitura reforça que está empenhada em resolver o problema com agilidade e conta com a compreensão e colaboração da população até que o funcionamento do semáforo seja normalizado.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!