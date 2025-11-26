Sema lança ação inédita no Baixo Madeira para melhoria do microclima

Publicada em 26/11/2025 às 12h02
A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Sema), iniciou uma ação inédita nos distritos do Baixo Madeira. Apesar de serem regiões naturalmente ricas em vegetação, as áreas que passaram por processos de ocupação humana apresentam alterações no microclima e agora necessitam de intervenções ambientais para garantir conforto térmico e qualidade de vida à população.
A iniciativa contempla o plantio de espécies nativas e adaptadas ao clima amazônico, priorizando locais que tiveram a vegetação reduzida devido à expansão urbana, implantação de moradias, abertura de vias e aumento do fluxo de pessoas. Segundo a equipe técnica da Sema, o objetivo é restabelecer o equilíbrio climático, reduzir ilhas de calor e fortalecer a cobertura vegetal em pontos críticos.
De acordo com a Gerência de Arborização e Proteção Ambiental, o trabalho inclui diagnóstico prévio das áreas, seleção de espécies adequadas e orientação para que a comunidade participe do cuidado e manutenção das mudas. A arborização urbana é uma das principais ferramentas para melhorar a qualidade do ar, ampliar áreas de sombra, favorecer a biodiversidade e proteger o solo.
Ação será expandida para outros pontos do Baixo Madeira
O secretário municipal de Meio Ambiente, Vinicius Valentin Raduan Miguel, falou que a iniciativa é um compromisso da gestão com a melhoria do clima urbano e a proteção ambiental. “Nosso objetivo é garantir que o desenvolvimento dos distritos aconteça de forma equilibrada, preservando o bem-estar das comunidades. Estamos implantando ações que fortalecem a vegetação local e ajudam a reconstruir o microclima, oferecendo mais qualidade de vida para quem vive no Baixo Madeira".
“Mesmo em regiões tradicionalmente arborizadas, quando ocorre ocupação humana o ambiente muda. A vegetação original é reduzida e o microclima local se altera. Por isso estamos ampliando esse trabalho no Baixo Madeira, garantindo que o desenvolvimento conviva com o equilíbrio ambiental”, disse a Sema.
A ação será expandida para outros pontos do Baixo Madeira ao longo das próximas semanas, integrando comunidades ribeirinhas e áreas urbanizadas, com foco em sustentabilidade e adaptação climática.
