Secretaria Municipal de Saúde realiza ação de vacinação contra a gripe no quartel da Polícia Militar

Publicada em 28/11/2025 às 15h17
Hoje a Secretaria Municipal de Saúde esteve no quartel da Polícia Militar de Espigão d’Oeste para uma ação de vacinação contra a gripe (influenza). Foi mais do que aplicar doses. Foi cuidar de quem cuida da gente.
Quando aproximamos a vacina de quem está na linha de frente, protegemos essas pessoas, suas famílias e, por extensão, toda a cidade. Menos contágio, menos afastamentos, mais segurança nos serviços essenciais. É a saúde pública chegando aonde precisa estar: perto, acessível, humana.
Essa ação integra o esforço contínuo para ampliar a cobertura vacinal e reduzir a circulação do vírus. A vacina é para todos, mantenha sua caderneta em dia. Vacina é cuidado coletivo em movimento.
Procure a Unidade Básica de Saúde Arlindo Cristo das 7 às 12h 30, de segunda a sexta-feira.
Leve um documento com foto, Cartão do SUS e caderneta de vacinação.
