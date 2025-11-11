Publicada em 11/11/2025 às 10h05
A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), realizou a abertura oficial da Campanha Nacional de Vacinação contra a Gripe (Influenza). O evento aconteceu na segunda-feira (10), na sede da Semusa, e marcou o início da imunização em todo o município.
Nesta primeira fase, a vacinação é exclusiva para os grupos prioritários, conforme definição do Ministério da Saúde. A campanha tem como objetivo reduzir complicações, internações e óbitos causados pelas infecções decorrentes do vírus da gripe, especialmente entre pessoas com maior risco de agravamento da doença.
Durante a abertura, o secretário municipal de Saúde, Jaime Gazola, destacou a importância da nova vacina e reforçou o chamado à população que integra os grupos prioritários. “Essa nova vacina contra a gripe já vem com a cepa atualizada e, neste primeiro momento, é destinada apenas aos grupos prioritários. Após concluirmos a imunização desses grupos, abriremos para o público em geral. Sabemos que a influenza pode causar doenças respiratórias graves, com risco de morte, por isso pedimos que as pessoas procurem uma unidade básica de saúde, das 8h às 18h, ou a unidade instalada no shopping, que funciona das 10h às 22h”, explicou o secretário.
A coordenadora de Imunização da Semusa, Elizeth Gomes, ressaltou o número de doses recebidas e a meta do município nesta etapa da campanha. “Recebemos, inicialmente, 72 mil doses para iniciar a vacinação dos grupos prioritários, que somam cerca de 150 mil pessoas. Em breve, devemos receber um novo lote para dar continuidade à campanha”, informou.
O diretor-geral da Agência Estadual de Vigilância em Saúde de Rondônia (Agevisa), Gilvander Gregório, destacou o trabalho de distribuição das vacinas em todo o estado. “Rondônia recebeu 600 mil doses para atender os 52 municípios. Essas vacinas já foram distribuídas às regionais de saúde e agora seguem para os municípios, chegando aos postos de saúde e, finalmente, ao abraço da população”, afirmou.
Durante o ato de abertura, profissionais da rede municipal de saúde também foram vacinados, simbolizando o compromisso da Semusa com a proteção de quem atua diretamente no atendimento à população. Entre os primeiros vacinados esteve a enfermeira Rosinete Nogueira, que fez questão de comparecer e reforçar a importância da imunização. “Eu sou do grupo de risco e, pra mim, é muito importante tomar o imunizante. Ao longo dos anos, as crises gripais diminuíram bastante, por isso nunca deixo de me vacinar”, destacou.
GRUPOS PRIORITÁRIOS
De acordo com o Ministério da Saúde, podem se vacinar nesta primeira fase:
Idosos com 60 anos ou mais;
Crianças a partir de 6 meses a menores de 6 anos;
Gestantes e puérperas;
Profissionais de saúde;
Povos indígenas e quilombolas;
Pessoas em situação de rua;
Professores do ensino básico e superior;
Profissionais das Forças de Segurança e Salvamento;
Profissionais das Forças Armadas;
Pessoas com deficiência permanente;
Caminhoneiros;
Trabalhadores de transporte coletivo rodoviário de passageiros (urbanos e de longo curso);
Trabalhadores portuários e dos Correios;
População privada de liberdade, funcionários do sistema prisional e adolescentes de 12 a 21 anos sob medidas socioeducativas;
Pessoas com comorbidades ou condições clínicas especiais, como: doenças respiratórias, cardíacas, renais ou neurológicas crônicas; diabetes; Imunodeficiências ou imunossupressão; transplantados;
Portadores de trissomias (como Síndrome de Down, Klinefelter e Warkany).
As vacinas estão disponíveis em todas as unidades básicas de saúde do município, de acordo com o horário de funcionamento de cada local.
