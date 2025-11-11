Secretaria de Assistência Social e Corpo de Bombeiros formalizam parceria para fortalecimento do Programa Bombeiro Mirim

Publicada em 11/11/2025 às 14h34
A Prefeitura de Rolim de Moura, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social (SEMAS), está firmando parceria com o 1º Subgrupamento de Bombeiros Militar/6º Grupamento de Bombeiros Militar para a execução do Programa Educacional Bombeiro Mirim (PROEBOM). A Lei nº 4.603/2025 foi sancionada com o objetivo de autorizar a formalização dessa cooperação.
Na manhã desta segunda-feira (10), nas dependências da SEMAS, a secretária municipal de assistência Social, Sandra Miranda dos Santos, as técnicas Fabiula Caetano e Vania Regina da Silva, juntamente com o MAJ BM Halisson Avilla Mendonça e a CB BM Dayane Meriylin Alves de Moraes se reuniram para alinhar os últimos ajustes do plano de trabalho, etapa considerada necessária para a celebração do convênio, cuja execução está prevista para iniciar no primeiro semestre de 2026
Por meio do convênio, o município poderá contribuir com o custeio de gêneros alimentícios, uniformes e demais materiais indispensáveis ao bom funcionamento do programa. A iniciativa visa organizar todos os trâmites legais e administrativos ainda em 2025, garantindo que as atividades possam iniciar 2026 com toda a estrutura pronta para receber as crianças
O Programa Bombeiro Mirim já é desenvolvido no município e, com a atual estrutura, atende cerca de 35 crianças e adolescentes. A parceria com a Prefeitura permitirá a inclusão da parte social do atendimento crianças e adolescentes atendidas pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) fortalecendo as ações de formação cidadã, disciplina e prevenção para crianças e adolescentes de Rolim de Moura.
