Sebrae RO avança na institucionalização do FROMIMPE em reunião estratégica no MEMP

Encontro marca o primeiro diálogo oficial com o Fórum Permanente Nacional e reforça a integração de Rondônia à agenda pública voltada aos pequenos negócios
Nesta segunda-feira (24) uma reunião decisiva entre o Sebrae em Rondônia e o Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte (MEMP). O encontro ocorreu em Brasília e oficializou o primeiro contato direto do estado com o coordenador do Fórum Permanente Nacional das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (FPMPE), Renan Melo Silva, e abriu caminho para a estruturação formal do Fórum Permanente Rondoniense das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, o FROMIMPE.
A ausência de uma relação institucional entre o Fórum rondoniense e o nacional vinha sendo um ponto sensível na articulação de políticas públicas para os pequenos negócios do estado.
Agora, com a aproximação promovida pelo Sebrae em Rondônia, esse cenário começa a mudar. A reunião não só inaugurou um canal direto de diálogo, como também estabeleceu as bases para uma integração permanente com a agenda nacional voltada ao fortalecimento das micro e pequenas empresas.
Durante o encontro, a equipe do Sebrae em Rondônia apresentou o estágio atual de organização do FROMIMPE e destacou a necessidade de consolidar sua governança. A agenda incluiu o entendimento sobre como o Fórum Nacional pode apoiar esse processo, desde orientações técnicas até o compartilhamento de boas práticas adotadas por outros estados.
Foi debatido ainda o panorama nacional de implantação dos fóruns estaduais, abordando realidades distintas e experiências bem-sucedidas que podem servir de referência para Rondônia.
A reunião também resultou no convite para que o FROMIMPE participe das próximas plenárias do Fórum Nacional, ampliando o alinhamento institucional e garantindo que o estado esteja presente na formulação das políticas públicas que impactam diretamente o ambiente de negócios.
Para o Sebrae em Rondônia, representado pelo diretor superintendente José Alberto Anísio, pelo diretor administrativo e financeiro Edson Lemos, pelo diretor técnico Carlos Eduardo Sakagami e pela gerente de Políticas Públicas e Desenvolvimento Territorial, Maria Tereza de Oliveira Marangon, o encontro simboliza um avanço estratégico.
Para o diretor superintendente José Alberto Anísio essa aproximação institucional é fundamental “Precisamos estar dentro dos debates nacionais que acabam mexendo com a realidade aqui no estado. O que o Sebrae vem construindo com os parceiros tem justamente esse objetivo: melhorar o ambiente de negócios e abrir mais oportunidades nos territórios”, destacou.
A aproximação com o Fórum Nacional fortalece a atuação do estado na defesa dos pequenos negócios e cria condições para que Rondônia acompanhe o ritmo de estados mais consolidados na governança dos seus fóruns.
O movimento marca um passo firme na institucionalização do FROMIMPE e reforça a importância do diálogo federativo para aprimorar políticas públicas, promover integração regional e ampliar oportunidades para microempresas e empresas de pequeno porte.
A expectativa agora é transformar essa articulação em resultados práticos, com mais alinhamento técnico, acesso a experiências consolidadas e maior presença de Rondônia nos debates nacionais sobre empreendedorismo.
