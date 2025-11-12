Sebrae e Prefeitura de Nova Brasilândia do Oeste firmam convênio para fortalecimento da cadeia leiteira

Publicada em 12/11/2025 às 08h23
O Sebrae em Rondônia e a Prefeitura de Nova Brasilândia D’Oeste firmaram nesta terça-feira (11) um convênio para execução do projeto “Melhoramento Genético IATF”, uma iniciativa voltada ao fortalecimento da cadeia produtiva do leite no município.
O objetivo é aumentar a produtividade por meio da Inseminação Artificial em Tempo Fixo (IATF), tecnologia que contribui para a melhoria genética do rebanho e, consequentemente, para a eficiência da produção leiteira.
O projeto tem como objetivo beneficiar produtores rurais da agricultura familiar e de pequeno porte, devidamente cadastrados, oferecendo apoio financeiro para a execução das atividades previstas.
A execução será dividida em três etapas. Na primeira, serão selecionados 20 produtores rurais, cada um com 10 procedimentos de IATF, com meta de pelo menos 20% de prenhez confirmada.
Na segunda, mais 20 produtores participarão, seguindo os mesmos critérios, e na terceira etapa, novos 20 produtores integrarão o projeto, mantendo os parâmetros estabelecidos. Um mesmo produtor poderá participar até três vezes, totalizando 30 procedimentos.
Durante a assinatura do convênio, o prefeito de Nova Brasilândia D’Oeste, Clodoaldo Alves, conhecido como Ginão, destacou a importância da parceria para o desenvolvimento rural do município.
“É um prazer muito grande estar aqui no Sebrae com o senhor e com sua equipe. Nova Brasilândia hoje celebra um convênio muito importante para a melhoria da genética do nosso gado leiteiro. São mais de 600 inseminações que vão fortalecer nossa produção. Nova Brasilândia é o maior produtor de café e agora também estamos ampliando a produção de leite. Muito obrigado pela parceria do Sebrae, estamos juntos trabalhando pela melhoria da nossa sociedade.” afirmou o prefeito.
O diretor financeiro do Sebrae em Rondônia, Edson Lemos, reforçou o compromisso da instituição com o desenvolvimento dos municípios.
“É mais um convênio celebrado entre os 52 municípios onde o Sebrae atua fortemente. Agradecemos ao prefeito e à sua equipe por mais essa parceria, que certamente será um sucesso. Pode Contar sempre com o Sebrae.” finalizou.
