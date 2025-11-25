JARU

Sábado é Dia D Contra a Gripe e aatualização da caderneta de vacinação

A campanha ocorrerá nas Unidades de Saúde Rute de Souza, no Setor 07; Carlos Chagas, no Setor 05; Marcelina Tereza, no Setor 08; e Izaltino Lopes, no distrito de Tarilândia