Sábado é Dia D Contra a Gripe e aatualização da caderneta de vacinação
Publicada em 25/11/2025 às 15h13
Sábado, 29 de novembro, é dia de vacina contra a gripe e também a oportunidade para os jaruenses atualizarem a caderneta vacinal com todos os imunizantes preconizados pelo Ministério da Saúde.

Durante a ação, ainda será possível emitir o Certificado de Vacinação do Estudante, documento obrigatório na rede municipal de ensino.

A campanha ocorrerá nas Unidades de Saúde Rute de Souza, no Setor 07; Carlos Chagas, no Setor 05; Marcelina Tereza, no Setor 08; e Izaltino Lopes, no distrito de Tarilândia.

Procure a unidade mais próxima da sua residência e vacine-se! A vacina salva vidas.

