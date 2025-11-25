Sábado é Dia D Contra a Gripe e aatualização da caderneta de vacinação

Por ASSESSSORIA
Publicada em 25/11/2025 às 15h13
Sábado, 29 de novembro, é dia de vacina contra a gripe e também a oportunidade para os jaruenses atualizarem a caderneta vacinal com todos os imunizantes preconizados pelo Ministério da Saúde.
Durante a ação, ainda será possível emitir o Certificado de Vacinação do Estudante, documento obrigatório na rede municipal de ensino.
A campanha ocorrerá nas Unidades de Saúde Rute de Souza, no Setor 07; Carlos Chagas, no Setor 05; Marcelina Tereza, no Setor 08; e Izaltino Lopes, no distrito de Tarilândia.
Procure a unidade mais próxima da sua residência e vacine-se! A vacina salva vidas.
