Rússia diz ter frustrado planos da Ucrânia de matar alto funcionário do governo

A Rússia afirmou, nesta sexta-feira (14), que frustrou planos da Ucrânia de matar um alto funcionário do governo russo. A identidade da suposta vítima não foi revelada.
Segundo o Serviço Federal de Segurança russo, o plano previa matar o funcionário durante uma visita ao túmulo de familiares em um cemitério de Moscou.
Essa não é a primeira vez que a Rússia diz ter acabado com planos desse tipo. Em dezembro de 2024, o órgão de segurança disse ter impedido planos para matar oficiais de alto escalão e seus familiares. Na época, quatro cidadãos russos, supostamente envolvidos com a preparação dos ataques, foram presos.
Segundo a agência de notícias Reuters, a Ucrânia realiza ataques contra alvos militares e autoridades dentro da Rússia desde que Moscou enviou dezenas de milhares de soldados ao país vizinho em fevereiro de 2022.
Também nesta quinta (14), presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmou que um ataque russo a Kiev deixou quatro mortos e 27 feridos. A Rússia diz ter abatido 200 drones ucranianos.
"Cerca de 430 drones e 18 mísseis foram usados”, declarou Zelensky, acusando a Rússia de uma “ataque calculado para causar o máximo de danos à população e às infraestruturas civis”.
