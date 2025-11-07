Rússia diz estar pronta para ajudar Venezuela contra escalada de governo Trump

Publicada em 07/11/2025 às 11h46
A Rússia está preparada para responder aos pedidos de ajuda da Venezuela na escalada de tensões do governo Trump contra o regime Maduro, afirmou nesta sexta-feira (7) a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores russo, Maria Zakharova.
Zakharova, no entanto, não deu mais detalhes sobre o que a Rússia estaria preparada para fazer para ajudar a Venezuela —Maduro é um aliado de longa data do governo russo. Ao mesmo tempo, a porta-voz da chancelaria russa disse que Moscou busca evitar qualquer maior escalada de tensões na região da América Latina, que segundo ela não seria bom para ninguém.
"A Rússia demonstra solidariedade inabalável com a Venezuela e está preparada para responder de maneira adequada aos pedidos de Caracas, levando em conta tanto os desafios existentes quanto os potenciais. O mais importante agora é evitar qualquer escalada e promover soluções construtivas para os problemas existentes, com respeito ao direito internacional (...) No contexto da situação atual, mantemos contato contínuo e estreito com nossos amigos venezuelanos", disse Zakharova.
O presidente venezuelano Nicolás Maduro solicitou apoio militar a Moscou, incluindo reparos em caças Sukhoi, de fabricação russa, atualizações em sistemas de radar e envio de sistemas de mísseis.
O arsenal da Venezuela tem diversos equipamentos russos em sua composição —incluindo o sistema S-300 de defesa aérea, ponto mais forte do poderio venezuelano—, porém é considerado defasado e necessitando de modernização por conta de sanções econômicas duradouras contra o país.
O pedido de Maduro foi feito em resposta ao que ele considera uma crescente ameaça por parte do governo americano de Donald Trump, que nos últimos meses designou uma ampla presença militar no Caribe nos últimos meses, incluindo o maior porta-aviões do mundo, dezenas de navios e aeronaves de guerra, helicópteros de operações especiais e um submarino nuclear. (Leia mais abaixo)
Zakharova disse ainda que qualquer operação militar dos EUA contra a Venezuela levará apenas à escalada da situação, e não à resolução dos problemas existentes.
“Existem diferentes táticas e diferentes formas de conduzir os assuntos, mas é evidente — como dizem vários analistas, especialistas e representantes de diversas estruturas americanas — que uma agressão direta desse tipo só piorará a situação, em vez de resolver os problemas que podem perfeitamente ser solucionados por meios jurídicos e diplomáticos, dentro do campo legal”, afirmou a porta-voz.
O governo russo reiterou nesta semana que está em constante contato com o regime Maduro em relação à escalada militar de Trump no Caribe.
