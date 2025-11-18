Rolim de Moura sedia o VI Encontro de Secretários, Técnicos e Viveiristas e reforça ações ambientais

Publicada em 18/11/2025 às 15h03
Rolim de Moura é, nos dias 18 e 19 de novembro, a sede do VI Encontro de Secretários, Técnicos e Viveiristas, reunindo profissionais e instituições da área ambiental de toda a região. O evento integra o projeto “Colhendo Sementes, Construindo Viveiros, Plantando Florestas”, desenvolvido em parceria entre Cimcero, Governo de Rondônia/Sedam, Tribunal de Justiça de Rondônia (TJRO) e prefeituras participantes, consolidando um esforço conjunto para o fortalecimento das políticas ambientais.
A programação do encontro contempla temas estratégicos que envolvem gestão, práticas de campo e organização de viveiros. Entre os assuntos abordados estão: apresentação do projeto e dados situacionais, madeiras (permuta, usos e prestação de contas), boas práticas de organização e controle de doações, aulas práticas no viveiro semiaberto e no viveiro municipal, vivências no viveiro florestal e mesa redonda com especialistas.
A Prefeitura de Rolim de Moura, além de sediar o encontro, destaca a importância da iniciativa para o avanço das ações ambientais já em execução no município, especialmente o Projeto Reviver das Águas. Desenvolvido pela Secretaria Municipal de Agricultura e acompanhado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, o projeto tem como objetivo recuperar 100% das nascentes nas propriedades rurais do município.
As primeiras intervenções já foram iniciadas entre as linhas 184 e 180, e a ação segue com foco na revitalização dos recursos hídricos, garantindo segurança para os produtores e reforçando práticas sustentáveis sem prejudicar a atividade agrícola. A proposta é transformar o Reviver das Águas em um projeto de referência nacional, demonstrando que é possível conciliar produção e preservação ambiental.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!