Rolim de Moura lidera a semana com 54 vagas para Auxiliar de Produção

Rondônia iniciou esta semana com 3.011 vagas de emprego abertas no Sistema Nacional de Emprego de Rondônia (Sine-RO), incluindo 319 novas oportunidades cadastradas em 10 municípios. Entre os destaques está o cargo de Auxiliar de Produção, com 54 vagas somente em Rolim de Moura, uma das maiores ofertas recentes no setor industrial do estado.
O objetivo é ampliar o acesso da população ao mercado de trabalho e reforçar o apoio às empresas que buscam novos profissionais. A Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico (Sedec) coordena as ações do Sine-RO, que mantém atualizações constantes das vagas, atendimento diário aos candidatos e suporte às empresas parceiras interessadas em ampliar seus quadros de funcionários.
GERAÇÃO DE RENDA
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, o intuito é criar caminhos reais para que mais rondonienses conquistem trabalho e qualidade de vida. “Temos investido em políticas que fortalecem a economia e ampliam a oferta de vagas, garantindo que o desenvolvimento chegue a todas as regiões do estado”, enfatizou.
Segundo o coordenador-geral de Trabalho, Emprego e Renda, Fábio Mota, as novas oportunidades demonstram o aquecimento do mercado. “A demanda por mão de obra qualificada tem crescido, e o Sine-RO atua para facilitar esse encontro entre empresas e trabalhadores, oferecendo atendimento orientado e tecnologia a favor do cidadão”, destacou.
As vagas abrangem diversos segmentos, como comércio, serviços, logística e indústria, e atendem diferentes níveis de escolaridade. O secretário da Sedec, Lauro Fernandes, reforçou o papel estratégico do órgão. “Estamos fortalecendo o ambiente econômico e fomentando novas oportunidades em todo o estado. Nosso foco é apoiar quem busca emprego e também quem empreende”, frisou.
As 319 novas vagas abertas nesta semana estão distribuídas em 10 municípios, que concentram as maiores ofertas e reforçam a movimentação econômica regional. Entre eles, estão:
Rolim de Moura (71 vagas)
Ji-Paraná (90 vagas)
Porto Velho (69 vagas)
Jaru (24 vagas)
Vilhena (21 vagas)
INSCRIÇÃO
Os candidatos podem se inscrever diretamente pelo site ou aplicativo, onde também é possível acompanhar cada etapa do processo seletivo. Quem precisar de ajuda no cadastro ou encaminhamento tem à disposição atendimento presencial especializado nas unidades do Tudo Aqui.
