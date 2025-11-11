Revitalização de ciclofaixa e sinalização proporciona mais segurança na RO-481

Publicada em 11/11/2025 às 14h19
O governo de Rondônia finalizou duas importantes obras de melhorias de infraestrutura em São Miguel do Guaporé, a revitalização total da ciclofaixa na RO-481 em uma extensão de 4,2 quilômetros, no trecho que sai do frigorífico, e a restauração completa da sinalização em 4,9 quilômetros da rodovia, chegando até o perímetro urbano da cidade.
Os serviços foram executados pelo Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER-RO), com foco em melhorar o deslocamento dos moradores, reduzir riscos de acidentes e garantir um tráfego mais confortável tanto para motoristas quanto para ciclistas. A ciclofaixa recebeu nova sinalização horizontal e vertical, correções estruturais e reforço no pavimento. Para os moradores, a obra representa mais segurança, especialmente em horários de grande fluxo.
O governador de Rondônia, Marcos Rocha, ressaltou o impacto das melhorias no dia a dia da população. “Mobilidade urbana não é só asfalto, é segurança e qualidade de vida. A revitalização da ciclofaixa e da sinalização na RO-481 vai garantir que pais, estudantes e trabalhadores circulem com mais tranquilidade e conforto.”
No trecho urbano da rodovia, o DER-RO realizou serviços de revitalização completa da sinalização, reforçando a segurança no tráfego local e melhorando o acesso aos bairros e ao comércio.
O diretor-geral do DER-RO, Eder André Fernandes, reforçou que o investimento segue um planejamento técnico voltado à durabilidade das vias. “Estamos entregando um pavimento reforçado, dentro dos padrões de qualidade que o DER exige. Essa obra em São Miguel é feita para atender ao crescimento do município”, destacou.
O titular da Coordenadoria de Usinas de Asfalto (COUSA), Lucas Albuquerque, evidenciou o rigor técnico empregado na ação. “Fizemos todo o processo com cuidado para entregar um resultado imediato e de longo prazo. As duas revitalizações da via melhoram tanto o visual quanto a segurança.”
