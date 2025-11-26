Residência em Estratégia de Saúde da Família realiza encontros semanais em Rolim de Moura

Publicada em 26/11/2025 às 14h44
O Programa de Residência em Estratégia de Saúde da Família, promovido pela Secretaria Municipal de Saúde de Rolim de Moura, segue desenvolvendo suas atividades formativas por meio de encontros realizados todos os sábados. As reuniões, de caráter obrigatório, integram o processo de capacitação dos residentes e representam uma etapa essencial da formação.
Conduzidos pelos tutores do programa, os encontros têm como objetivo fortalecer o embasamento teórico e aprimorar as práticas desempenhadas no cotidiano dos serviços de saúde. A iniciativa reforça a importância da formação continuada e qualificada no âmbito da atenção primária.
A residência, que funciona como um programa de pós-graduação, prepara profissionais para atuar de forma integrada nas estratégias de saúde da família, contribuindo diretamente para o aprimoramento do atendimento à população de Rolim de Moura.
