Reprovação a Trump bate recorde no 2º mandato, puxada por irritação de eleitores com preços nos EUA

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, vive o pior momento de popularidade desde o início de seu segundo mandato. Segundo o agregador de pesquisas de Nate Silver, a taxa de desaprovação de Trump chegou nesta sexta-feira (21) a 55,9%, enquanto a aprovação caiu para 41,2% — os piores números desde que ele voltou à Casa Branca.
Um agregador de pesquisas junta resultados de vários institutos e faz uma média para mostrar de forma mais equilibrada como anda a popularidade de um político. O Silver Bulletin, por Nate Silver, é um site que faz esse acompanhamento e publica gráficos e análises sobre aprovação, economia e política nos Estados Unidos.
As pesquisas também revelam queda de confiança em temas econômicos, principal bandeira de Trump na eleição do ano passado.
Pela primeira vez, a diferença entre a avaliação negativa e a positiva sobre a condução de Trump a economia ficou abaixo de -20%.
No caso da inflação, o índice é ainda mais desfavorável (-34%). A alta persistente de preços tem sido um dos principais motivos de irritação dos eleitores americanos, analisa Nate Silver.
Retirada de tarifa de 40% de produtos brasileiros tem relação com a eleição parlamentar dos EUA, diz analista
Eleições locais de 2025 já mostraram sinais de enfraquecimento de Trump em estados importantes. Na Virgínia, democratas venceram com folga, e em Nova York, a eleição do progressista Zohran Mamdani como prefeito simbolizou a insatisfação com o trumpismo e com a economia do país.
Este cenário ajuda a explicar o recuo anunciado na quinta-feira (20) por Trump nas tarifas sobre vários alimentos brasileiros.
As taxas sobre produtos como café e carne vinham sendo apontadas por economistas como um dos fatores que pressionavam os preços internos nos Estados Unidos, tema que tem irritado os eleitores, menos de um ano antes das eleições de meio de madato de 2026.
