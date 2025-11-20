ESPAÇO MARÍTIMO

Reino Unido denuncia proximidade de navio espião russo e diz que está com "opções militares" prontas após incidente com laser

Ministro da Defesa britânico, John Healey, afirmou que tripulantes do navio Yantar, que navega próximo das águas da Escócia, apontaram um laser contra militares que o monitoravam