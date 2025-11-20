Reino Unido denuncia proximidade de navio espião russo e diz que está com

Publicada em 20/11/2025 às 09h37
O governo do Reino Unido acusou nesta quarta-feira (19) um navio espião russo próximo de seu espaço marítimo de ter apontado um laser contra tropas britânicas enviadas para os monitorar, e afirmou estar com "opções militares" prontas caso necessário.
Em pronunciamento, o ministro da Defesa do Reino Unido, John Healey, afirmou que o navio russo Yantar está coletando informações sobre a infraestrutura britânica e disse "saber o que a Rússia está fazendo".
"Um navio espião russo, o Yantar, está na beira de águas britânicas, no norte da Escócia, após entrar no espaço marítimo ampliado do Reino Unido nas últimas semanas. Esse é um navio com função de coletar inteligência e mapear nossos cabos submarinos. Designamos uma fragata real e aviões para monitorar e rastrear cada movimento dele, e nesse momento o Yantar apontou lasers contra nossos pilotos. É a primeira vez que vemos esse tipo de ação do Yantar contra as forças britânicas, e levamos isso extremamente a sério", afirmou Healey.
O ministro da Defesa britânico disse que o uso do laser configurou uma tentativa de "desestabilizar" pilotos da Força Aérea Real (RAF), o que classificou como uma escalada nas tensões e algo "extremamente perigoso". A situação também representa "uma nova era de ameaças" que o mundo vive atualmente, afirmou Healey.
"Minha mensagem para a Rússia e para [o presidente russo Vladimir] Putin é esta: estamos vendo vocês, sabemos o que estão fazendo, e se o Yantar viajar ao sul nesta semana, estamos prontos", completou o ministro.
O governo russo não se manifestou publicamente sobre o anúncio de Healey até a última atualização desta reportagem.
Segundo Haley o ministro da Defesa, esta é a segunda vez que o Yantar foi enviado para águas britânicas em 2025. A primeira vez foi no início do ano, quando o navio foi monitorado de perto por embarcações britânicas entre janeiro e abril.
A Marinha Real e a RAF rotineiramente escoltam potenciais ameaças à segurança nacional, e essas missões para monitorar navios e submarinos russos se tornaram mais frequentes desde a invasão da Ucrânia pela Rússia em 2022.
Ações como a de coleta de informações que o governo britânico acusa o Kremlin de realizar com o Yantar compõem estratégias de guerra híbrida que Putin emprega contra o Ocidente. Países da Otan acusam a Rússia de estar por trás de outros incidentes variados em solo europeu nos últimos meses, como os seguintes:
Explosão em linha ferroviária na Polônia, nesta semana;
Avistamento de drones interrompem atividades em aeroporto de Munique, em outubro;
Invasão do espaço aéreo da Estônia com jatos de guerra, em setembro;
Avistamento de drones em aeroporto na Dinamarca, também em setembro;
Invasão do espaço aéreo da Polônia com drones de ataque, ainda em setembro;
Sabotagem de cabos submarinos entre a Finlândia e a Estônia, em dezembro de 2024;
